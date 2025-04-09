В Восточном Казахстане неэффективного расходовали бюджетные средства

На востоке страны сотрудники Антикоррупционной службы выявили факты неэффективного расходования бюджетных средств на субсидии, сообщает Zakon.kz.

К сожалению, в стране находятся предприниматели, которые злоупотребляют государственной поддержкой, передает агентство "Хабар". Так, в Восточно-Казахстанской области свыше 500 млн тенге было компенсировано за постройки, введенные в эксплуатацию еще до января 2022 года. Хотя именно с этой даты действуют условия субсидирования.

Такие случаи ставят под сомнение обоснованность выплат. И поднимают вопрос о контроле, отметили в антикоррупционной служб области. Кроме того, в сфере лицензирования туроператоров обнаружены пробелы: некоторые обходят требования, подавая недостоверные сведения. И получают лицензии, не соответствуя при этом установленным нормам.

"Были установлены ряд договоров, которые на наш взгляд, имели фиктивные сведения. А также были установлены факты получения лицензии по одним и тем же дипломам разными организациями туристическими. По всем этим рискам, которые были нами выявлены, направлены соответствующие рекомендации в местные исполнительные органы для их устранения", – отметил руководитель Антикоррупционной службы ВКО Денис Шакенов.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании правительства 8 апреля 2025 года рассказал о планах развития горного туризма в Восточно-Казахстанской области.