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Происшествия

Трапеза лошадей на чужом поле обошлась хозяевам почти в миллион тенге

Трапеза лошадей на чужом поле обошлась хозяевам почти в миллион тенге в Западном Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 16:02 Фото: pixabay
В Западно-Казахстанской области лошади испортили посевы ячменя на поле. Теперь за это ответят их владельцы, передает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что хозяин крестьянского хозяйства подал в суд на троих животноводов с требованием взыскать с них материальный ущерб за выпас лошадей на его поле, где был посеян ячмень.

"Ответчики не следили за животными и более полусотни лошадей паслись на посевах ячменя", – пояснили в суде ЗКО.

Иск удовлетворен частично и с ответчиков взыскали 900 тыс. тенге. Они обжаловали решение в апелляционном порядке, однако Западно-Казахстанский областной суд оставил постановление без изменений.

Ранее участковый из Актюбинской области помог спасти едва не утонувших лошадей.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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