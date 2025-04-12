Трапеза лошадей на чужом поле обошлась хозяевам почти в миллион тенге
Фото: pixabay
В Западно-Казахстанской области лошади испортили посевы ячменя на поле. Теперь за это ответят их владельцы, передает Zakon.kz.
"Мой город" пишет, что хозяин крестьянского хозяйства подал в суд на троих животноводов с требованием взыскать с них материальный ущерб за выпас лошадей на его поле, где был посеян ячмень.
"Ответчики не следили за животными и более полусотни лошадей паслись на посевах ячменя", – пояснили в суде ЗКО.
Иск удовлетворен частично и с ответчиков взыскали 900 тыс. тенге. Они обжаловали решение в апелляционном порядке, однако Западно-Казахстанский областной суд оставил постановление без изменений.
Ранее участковый из Актюбинской области помог спасти едва не утонувших лошадей.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript