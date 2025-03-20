Участковый из Актюбинской области помог спасти едва не утонувших лошадей

17 марта в Актюбинской области из-за талых вод уровень реки Бала Кобда поднялся, и несколько лошадей из села Булак оказались в ловушке. Их жизни угрожала опасность из-за сильного потока, сообщает Zakon.kz.

Узнав об этом через чат сельчан в WhatsApp, участковый инспектор Бексултан Кылышбаев сразу же предложил помощь владельцу животных. 18 марта он на резиновой лодке вместе с сельчанином отправился спасать лошадей. При переправе они обнаружили, что лошади разделились и находятся на двух островках, отдаленных друг от друга.

После четырехчасовых усилий все 24 лошади были успешно выведены на безопасное место.

Ранее сообщалось, что Канат Бозумбаев проверил ключевые объекты, защищающие Актюбинскую область от паводков.