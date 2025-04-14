51-летний житель Актау упал из окна многоэтажки

Мужчина выбросился из окна многоэтажки жилого комплекса "Инжу" в 30-м микрорайоне Актау, передает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что, по данным пресс-службы Департамента полиции Мангистауской области, инцидент произошел 13 апреля. Мужчина 1974 года рождения выбросился из окна квартиры на припаркованный под окнами автомобиль. Предварительная версия – суицид.

"По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Ведется расследование. Иные материалы дела в интересах следствия не разглашаются", – отметили в департаменте.

В случае, если доведение до самоубийства или склонение к нему было доказано, нарушителю по Уголовному кодексу РК грозит заключение под стражу на срок от пяти до девяти лет.

Ранее сообщалось, что девушка погибла на глазах у десятка очевидцев в Алматы.