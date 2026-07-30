Ребенка сняли с окна на высоте 10-го этажа в Актау

На канал "102" поступило сообщение о том, что в одном из жилых комплексов Актау ребенок находится на внешней стороне окна 10-го этажа, свесив ноги наружу, сообщает Zakon.kz.

Получив сигнал, экипаж патрульной полиции незамедлительно прибыл на место происшествия.

К моменту прибытия полицейских ребенок уже полностью выбрался из окна и стоял на внешней раме здания, рискуя сорваться с большой высоты.

Благодаря действиям полицейских трагедии удалось избежать. Они своевременно спасли ребенка и предотвратили возможную трагедию.

Жизнь и здоровье малыша удалось сохранить благодаря профессионализму сотрудников батальона патрульной полиции управления полиции города Актау Ержана Кокенова и Данияра Татиева.

В полиции напомнили родителям:

не оставлять детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами;

использовать специальные блокираторы на окнах;

не ставить рядом с окнами мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник.

Ранее старший помощник прокурора города Астаны Айгерим Умирзакова рассказала, почему дети падают из окон, чем опасны москитные сетки и какая ответственность грозит взрослым.