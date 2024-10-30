Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В соцучреждении Павлодара избивали детей с патологиями

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 16:02 Фото: pexels
В областном детском психоневрологическом центре оказания специальных социальных услуг Павлодара воспитатель неоднократно избивал подопечных. Об этих фактах стало известно при просмотре видео с камер наблюдения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что это дети с психоневрологическими патологиями, которые по состоянию здоровья находятся в беспомощном состоянии и нуждаются в постоянном уходе.

"По признакам истязания несовершеннолетних в отношении сотрудников Центра начато досудебное расследование по статье 110 Уголовного кодекса, которое поручено Департаменту полиции".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Иная информация в интересах следствия в силу статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса  разглашению не подлежит.

Также отмечено, что прокуроры продолжат проверки.

Ранее сообщалось, что в Актобе на территории школы избили и порезали старшеклассников, одному грозились отрезать ухо. Родители избитых школьников требуют справедливого наказания для преступников.

Читайте также

Токаев
Токаев наградил президента Международной федерации дзюдо орденом "Достық"
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Контрактникам повысят оклады на 60% в течение трех лет
Зал суда, суд, присяжные, суд присяжных
Гражданин России выудил у казахстанцев более 1 млрд тенге и сел на 11 лет
Анастасия Московчук
Павлодар Павлодарская область 2024 год Инвалидность
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
рука и деньги
Как сохранить свои деньги на депозите – советы экономистов
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: