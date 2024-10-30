В соцучреждении Павлодара избивали детей с патологиями

В областном детском психоневрологическом центре оказания специальных социальных услуг Павлодара воспитатель неоднократно избивал подопечных. Об этих фактах стало известно при просмотре видео с камер наблюдения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что это дети с психоневрологическими патологиями, которые по состоянию здоровья находятся в беспомощном состоянии и нуждаются в постоянном уходе.

"По признакам истязания несовершеннолетних в отношении сотрудников Центра начато досудебное расследование по статье 110 Уголовного кодекса, которое поручено Департаменту полиции". Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Иная информация в интересах следствия в силу статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Также отмечено, что прокуроры продолжат проверки.

Ранее сообщалось, что в Актобе на территории школы избили и порезали старшеклассников, одному грозились отрезать ухо. Родители избитых школьников требуют справедливого наказания для преступников.