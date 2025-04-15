Как выглядят дома и участки после крупного пожара в пригороде Семея – фоторепортаж

За несколько дней в селе Приречное, что в 7 км от Семея, дважды тушили пожар, который вызвал сильнейшее задымление, угрозу жизни и здоровью сельчан. Сотни человек эвакуировали, сгорели хозпостройки, и пострадал частный дом, который находится в опасной близости от очага возгорания.

На сельскохозяйственном предприятии, с которого и распространился огонь, до сих пор тлеет шелуха подсолнуха. Населенный пункт под присмотром огнеборцев, ведь угроза возгорания до сих пор остается, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Ерлан Ченгельбаев – владелец того самого дома, который едва не сгорел. На этапе воспламенения крыши его потушили. Однако комнаты залило водой, мебель намокла. Хозяйственные постройки спасти не удалось – это летняя кухня, сарай для угля, скотный двор, гараж, а также сено.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Ерлан с женой Динарой воспитывают пятерых детей. Двое младших – 4 и 11 лет – в момент задымления находились дома. Их эвакуировали. Все, что горело, было построено руками главы семьи.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Предварительная причина пожара на агрофирме – самопроизвольное возгорание шелухи подсолнечника в результате неправильного хранения. Причина пожара на частном участке – опасное соседство: вспыхнувшее пламя из-за сильного ветра мгновенно перекинулось на гараж и хозпостройки.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

"Жена позвонила мне после 11 часов 14 апреля и сказала, что дом окутал дым. Я попросил друга сходить и посмотреть, что происходит. К тому моменту там была почти нулевая видимость, сотрудники ЧС эвакуировали мою семью. Когда я доехал из Семея в Приречное, пошел вызволять скот. Пожарные сделать этого не смогли, так как ничего не было видно. Я же помню все на ощупь. Мне пришлось попросить у пожарных кислородную маску, чтобы открыть загон", – рассказал Ерлан Ченгельбаев.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Семья Ченгельбаевых живет в этом доме с 1991 года. 8 лет назад вплотную к их двору пристроили животноводческую ферму. Это создает массу неудобств, а еще, как выяснилось накануне, и опасность.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Для акима Приреченского сельского округа Мираша Байханова этот пожар стал боевым крещением. Его назначили на эту должность накануне повторного возгорания, 13 апреля.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

По его словам, из-за возгорания шелухи, которая была перемешана с навозом и сеном, деревня оказалась в дымовой западне. Больше всего не повезло жителям нескольких улиц, так как ветер дул в их сторону. Занятия в местной школе второй смены отменили.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Жителей свыше ста домов эвакуировали – часть уехала в Семей, другие отправились пережидать пожар к родственникам и соседям, а 51 человека разместили в местном Доме культуры, куда доставили 100 матрасов и столько же раскладушек. Они не стали оставаться там до утра, поэтому с переменой направления ветра вернулись проветривать свои дома. В клубе организовали трехразовое питание для населения и огнеборцев.

"По нашим данным, из семечек планировали сделать удобрение для полевых культур. Их завезли впервые. Органы дознания со стороны ДЧС области Абай будут расследовать и проводить экспертизу. Мы рады, что люди не пострадали. Сейчас сотрудники ДЧС и пожарные местного исполнительного органа следят за тем, чтобы возгорание не повторилось", – пояснил аким сельского округа Мираш Байханов.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

А между тем опасность возгорания сохраняется. Дрон, поднятый над очагом, оповещает о тлеющих участках, которые могут в любой момент снова разгореться. Ветер увеличивает эту вероятность. Поэтому сотрудники ДЧС буквально перелопачивают пахучую смесь из шелухи и навоза и проливают ее водой, постепенно рабочие все это вывозят за пределы деревни.

Сейчас на месте возгорания работают 30 единиц техники, 97 человек личного состава сил пожаротушения и сотрудники акимата. В ДЧС подсчитали, что площадь пострадавшего частного сектора составила около 100 кв. м, а ферма полыхала на площади 400 кв. м.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Пожар лишь локализован, об окончательном тушении говорить еще рано. На данный момент происходит скрытое горение отдельными очагами шелухи подсолнечника на общей площади около 300 кв. м.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Хозяин пострадавшего участка еще не пришел в себя от пожара. Все хозпостройки сгорели, скотина временно находится у родственников, дом до сих пор в опасности. Он подсчитывает убытки, рассчитывает количество материала для восстановления построек.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

"Если агрофирма восстановит причиненный ущерб, то мы будем рады, не хочется скандалить, соседи все-таки, живем в одной деревне. Но если откажутся или занизят, придется действовать по закону и обращаться в суд", – заключил Ерлан Ченгельбаев.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Отметим, что 4 апреля 2025 года вблизи села Коянбай в области Абай загорелась сухая трава, огонь распространился на лес. Пожар в сосновом бору локализовали, но под воздействием сильного ветра огонь быстро распространился на территорию Морозовского филиала природного резервата "Семей орманы". 5 апреля Министерство по чрезвычайным ситуациям РК опубликовало видео последствий лесного пожара.

Сегодня, 15 апреля 2025 года, министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве назвал виновных в очередном пожаре в резервате "Семей орманы".

