Двое детей пострадали во время ДТП с микроавтобусом в Алматы
Оба автомобиля двигались по улице Бухтарминская в восточном направлении. Сразу после перекрестка с улицей Майлина, водитель микроавтобуса решил перестроиться в левый ряд, хотя в это время там ехал автомобиль Toyota Camry.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В результате произошло мощное столкновение из-за которого оба водителя потеряли управление автомобилями. Микроавтобус закрутило на дороге, а легковушка врезалась в бордюр и снесла дорожный знак.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В ДТП пострадали оба водителя. Кроме того, травмы получили двое детей 2010 и 2021 годов рождения, которые находились в микроавтобусе. Их госпитализировали.
После осмотра медиков водитель Nissan Quest и хозяйка Toyota Camry вернулись на место ДТП, серьезных повреждений во время аварии они не получили.
Ранее сообщалось, что 18 апреля команда детского футбольного клуба из Павлодара попала в ДТП по дороге в Астану. В микроавтобусе, который опрокинулся во время обгона грузовика, находились 16 подростков и тренер, который скончался на месте происшествия.