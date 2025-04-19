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Происшествия

Двое детей пострадали во время ДТП с микроавтобусом в Алматы

ДТП, авария, , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 18:07 Фото: Zakon.kz
В Алматы на пересечении улиц Бухтарминская и Майлина сегодня, 19 апреля, произошло столкновение микроавтобуса Nissan Quest и автомобиля Toyota Camry. Травмы получили двое детей, сообщает Zakon.kz.

Оба автомобиля двигались по улице Бухтарминская в восточном направлении. Сразу после перекрестка с улицей Майлина, водитель микроавтобуса решил перестроиться в левый ряд, хотя в это время там ехал автомобиль Toyota Camry.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате произошло мощное столкновение из-за которого оба водителя потеряли управление автомобилями. Микроавтобус закрутило на дороге, а легковушка врезалась в бордюр и снесла дорожный знак.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В ДТП пострадали оба водителя. Кроме того, травмы получили двое детей 2010 и 2021 годов рождения, которые находились в микроавтобусе. Их госпитализировали.

После осмотра медиков водитель Nissan Quest и хозяйка Toyota Camry вернулись на место ДТП, серьезных повреждений во время аварии они не получили.

Ранее сообщалось, что 18 апреля команда детского футбольного клуба из Павлодара попала в ДТП по дороге в Астану. В микроавтобусе, который опрокинулся во время обгона грузовика, находились 16 подростков и тренер, который скончался на месте происшествия.

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Андрей Дюсупов
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