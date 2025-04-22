Часть пятиэтажки обрушилась в Атырау

Около 6:00 утра 22 апреля 2025 года в Атырау обрушилась средняя часть здания общежития №2 Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, сообщает Zakon.kz.

По информации Региональной службы коммуникаций, пострадавших и погибших нет.

"Здание, расположенное по проспекту Студентов, 29, было построено в 1972 году. В ноябре 2022 года хозяйственная служба вуза обнаружила дефект в стене первого этажа и сообщила об этом соответствующим органам. После этого специалисты Управления государственного архитектурно-строительного надзора Атырауской области провели техническое обследование и признали здание аварийным и опасным для проживания. С 1 февраля 2023 года в общежитии никто не проживал", – рассказали в РСК.

Фото: РСК Атырау

Сейчас Управление строительства Атырауской области совместно с университетом приступили к сносу двух аварийных общежитий и строительству на их месте современного нового.

В конце марта в селе Сарыозек области Жетысу 14-летний подросток гулял по заброшенному зданию, и на него обрушилась бетонная плита.