#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
518.07
595.21
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
518.07
595.21
6.37
Происшествия

Труба вытяжки вспыхнула на стене многоэтажки в Кокшетау

пожар, пожарные, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 20:45 Фото: ДЧС Акмолинской области
Крыша многоэтажного дома едва не вспыхнула из-за загоревшейся вытяжной трубы на стене здания. Сотрудники ДЧС вовремя потушили пожар, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился вечером 22 апреля в одном из кафе, которое пристроено к жилой многоэтажке и чья вытяжка тянется вдоль стены дома. Вероятно, внутри нее скопился жир, который и стал причиной возгорания.

"На место оперативно прибыли спасатели ДЧС, которые полностью ликвидировали горение на площади шести квадратных метров. Благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения огня на кровлю многоэтажного жилого дома", – сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

21 апреля 2025 года в Талдыкоргане загорелась крыша общественной бани. Пожарные эвакуировали 11 посетителей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Внедорожник перевернулся на трассе в Алматинской области: погибли четыре человека
Происшествия
20:31, Сегодня
Внедорожник перевернулся на трассе в Алматинской области: погибли четыре человека
Предпринимательницу из Тараза оштрафовали за использование торгового знака "Apple"
Происшествия
18:51, Сегодня
Предпринимательницу из Тараза оштрафовали за использование торгового знака "Apple"
Напали толпой: очередной акт жестокости казахстанских детей попал на видео
Происшествия
18:05, Сегодня
Напали толпой: очередной акт жестокости казахстанских детей попал на видео
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: