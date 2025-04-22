Труба вытяжки вспыхнула на стене многоэтажки в Кокшетау

Крыша многоэтажного дома едва не вспыхнула из-за загоревшейся вытяжной трубы на стене здания. Сотрудники ДЧС вовремя потушили пожар, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился вечером 22 апреля в одном из кафе, которое пристроено к жилой многоэтажке и чья вытяжка тянется вдоль стены дома. Вероятно, внутри нее скопился жир, который и стал причиной возгорания.

"На место оперативно прибыли спасатели ДЧС, которые полностью ликвидировали горение на площади шести квадратных метров. Благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения огня на кровлю многоэтажного жилого дома", – сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

21 апреля 2025 года в Талдыкоргане загорелась крыша общественной бани. Пожарные эвакуировали 11 посетителей.