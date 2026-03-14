"Зеленая балка": в Шымкенте продолжается переселение жителей ветхих домов

В Шымкенте продолжается реализация Концепции модернизации района "Зеленая балка", направленной на обновление городской среды и повышение качества жизни горожан.

Одним из ключевых этапов проекта является переселение жителей из ветхого жилого фонда в современные благоустроенные квартиры по программе реновации.

Отметим, на сегодняшний день в рамках программы новое жилье получили уже 110 семей. Для них были подготовлены квартиры в жилых комплексах микрорайонов "Шымкент Сити" и "Туран". Жилье передается с чистовой отделкой и полностью готово к заселению. При этом количество комнат соответствует ранее занимаемым квартирам, что позволяет сохранить привычные условия проживания для семей.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Работа по переселению продолжается. Сегодня ключи от новых квартир получили еще восемь семей, ранее проживавших в ветхом доме по улице Нурлыбаева, 5А. В церемонии вручения принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.