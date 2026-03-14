"Зеленая балка": в Шымкенте продолжается переселение жителей ветхих домов
Одним из ключевых этапов проекта является переселение жителей из ветхого жилого фонда в современные благоустроенные квартиры по программе реновации.
Отметим, на сегодняшний день в рамках программы новое жилье получили уже 110 семей. Для них были подготовлены квартиры в жилых комплексах микрорайонов "Шымкент Сити" и "Туран". Жилье передается с чистовой отделкой и полностью готово к заселению. При этом количество комнат соответствует ранее занимаемым квартирам, что позволяет сохранить привычные условия проживания для семей.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Работа по переселению продолжается. Сегодня ключи от новых квартир получили еще восемь семей, ранее проживавших в ветхом доме по улице Нурлыбаева, 5А. В церемонии вручения принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Глава города поздравил новоселов и отметил, что модернизация "Зеленой балки" предполагает не только обновление жилого фонда, но и развитие инфраструктуры и благоустройство территории.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Глава мегаполиса поздравил новоселов и подчеркнул, что модернизация района проводится комплексно и предусматривает поэтапное обновление жилого фонда. По его словам, модернизация района "Зеленая балка" предполагает комплексное обновление территории, включая развитие инфраструктуры и благоустройство общественных пространств.
Стоит отметить, работа по модернизации района будет продолжена. Реализация концепции позволит постепенно обновить жилой фонд, благоустроить общественные пространства и создать более комфортные условия для проживания жителей Шымкента.