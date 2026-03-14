События

"Зеленая балка": в Шымкенте продолжается переселение жителей ветхих домов

аким, новосельцы, Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 14:28
В Шымкенте продолжается реализация Концепции модернизации района "Зеленая балка", направленной на обновление городской среды и повышение качества жизни горожан.

Одним из ключевых этапов проекта является переселение жителей из ветхого жилого фонда в современные благоустроенные квартиры по программе реновации.

Отметим, на сегодняшний день в рамках программы новое жилье получили уже 110 семей. Для них были подготовлены квартиры в жилых комплексах микрорайонов "Шымкент Сити" и "Туран". Жилье передается с чистовой отделкой и полностью готово к заселению. При этом количество комнат соответствует ранее занимаемым квартирам, что позволяет сохранить привычные условия проживания для семей.

Работа по переселению продолжается. Сегодня ключи от новых квартир получили еще восемь семей, ранее проживавших в ветхом доме по улице Нурлыбаева, 5А. В церемонии вручения принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Глава города поздравил новоселов и отметил, что модернизация "Зеленой балки" предполагает не только обновление жилого фонда, но и развитие инфраструктуры и благоустройство территории.

Глава мегаполиса поздравил новоселов и подчеркнул, что модернизация района проводится комплексно и предусматривает поэтапное обновление жилого фонда. По его словам, модернизация района "Зеленая балка" предполагает комплексное обновление территории, включая развитие инфраструктуры и благоустройство общественных пространств.


Стоит отметить, работа по модернизации района будет продолжена. Реализация концепции позволит постепенно обновить жилой фонд, благоустроить общественные пространства и создать более комфортные условия для проживания жителей Шымкента.

