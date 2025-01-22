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События

Масштабная спецоперация МВД и КНБ: задержания проведены сразу в 10 регионах

Масштабная спецоперация МВД и КНБ: задержания проведены сразу в 10 регионах, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 11:21 Фото: YouTube/mvdkontent
В 10 регионах Казахстана проведены задержания криминальных группировок, влияющих на учреждения уголовно-исполнительной системы. Об этом 22 января 2025 года заявили в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Масштабная и длительная спецоперация, направленная на пресечение противоправной деятельности преступных групп, наладивших канал поставки наркотиков в учреждения, а также занимающихся вымогательствами и финансированием криминалитета, завершена 21 января МВД и Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры.

"Оперативно-следственные действия силовиков осуществлены одновременно в 10 регионах страны. В целом, мероприятия были направлены на оздоровление криминогенной обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в том числе в отношении лиц, предпринимавших попытки дестабилизации и нарушения режима содержания", – заявил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

По его словам, в ходе оперативной разработки задокументирована сеть группировок, действовавших по налаженной схеме, в число которых входили лица, неоднократно судимые.

"Всего задержано 118 лиц криминальной направленности, в том числе 13 представителей уголовно-преступной среды. Проведено свыше 100 обысковых мероприятий. Изъято три автомата Калашникова, два травматических пистолета, большое количество боеприпасов различного калибра, свыше 11 кг наркотиков, мобильные устройства и "черная" документация".Куандык Алпыс

Спикер отметил, что среди задержанных лиц находились представители криминалитета дальнего и ближнего зарубежья.

"Оперативные мероприятия продолжаются", – заключил Куандык Алпыс.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержали преступную группу, притеснявшую предпринимателей.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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