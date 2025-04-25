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Происшествия

Танцы на набережной Актау закончились штрафом

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 18:44 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вечером 24 апреля подросток вынес музыкальную колонку на набережную и включил музыку. Прохожие не удержались от танцев под популярные хиты. Веселье остановили стражи порядка. Полицейские расценили действия школьника как попрошайничество и оформили штраф на его отца, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили правоохранители, подросток таким образом пытался заработать денег, сообщает Lada.kz. На отца несовершеннолетнего полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 449 КоАП РК.

Наказание за это правонарушение влечет предупреждение либо штраф в размере 5 МРП. Это 19 660 тенге.

Ранее сообщалось, что в специализированном суде Актау по делам об административных правонарушениях вынесли решение по делу о нападении на бортпроводника. Нарушителя наказали штрафом.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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