Курьер с шариком повеселил жителей Актау, но полицейские юмор не оценили
Фото: Zakon.kz
Слишком веселого пешехода привлекли к ответственности в Актау. Его поведение полицейские расценили как нарушение ПДД, сообщает Zakon.kz.
Ранее в социальных сетях завирусилось видео с одной из оживленных улиц города. На кадрах курьер службы доставки пытается регулировать дорожное движение с помощью воздушного шарика.
"Факт перехода дороги в неположенном месте был зарегистрирован между 34-м и 30-31-м микрорайонами города. За данное правонарушение житель Актау был привлечен к ответственности", – говорится в сообщении Департамента полиции Мангистауской области.
Инспекторы составили в отношении горожанина административный протокол по статье 615 КоАП РК "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения".
Теперь курьеру грозит штраф в размере двух МРП – 7 864 тенге.
Ранее в Мангистауской области рассказали о разбойном нападении на таксиста. Двое клиентов пытались задушить мужчину ремнем безопасности.
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