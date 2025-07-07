Курьер с шариком повеселил жителей Актау, но полицейские юмор не оценили

Слишком веселого пешехода привлекли к ответственности в Актау. Его поведение полицейские расценили как нарушение ПДД, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях завирусилось видео с одной из оживленных улиц города. На кадрах курьер службы доставки пытается регулировать дорожное движение с помощью воздушного шарика.

"Факт перехода дороги в неположенном месте был зарегистрирован между 34-м и 30-31-м микрорайонами города. За данное правонарушение житель Актау был привлечен к ответственности", – говорится в сообщении Департамента полиции Мангистауской области.

Инспекторы составили в отношении горожанина административный протокол по статье 615 КоАП РК "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения".

Теперь курьеру грозит штраф в размере двух МРП – 7 864 тенге.

Ранее в Мангистауской области рассказали о разбойном нападении на таксиста. Двое клиентов пытались задушить мужчину ремнем безопасности.