Масштабные зачистки: МВД изъяло из незаконного оборота более 121 кг "синтетики"
В ведомстве особо подчеркнули, что на системной основе противодействуют незаконному обороту наркотиков.
К примеру, в Астане был задержан 26-летний житель столицы, у которого в ходе личного обыска и проверки арендуемого жилья изъято 227 свертков с синтетическими наркотиками а-PVP весом 245 граммов, которые он намеревался сбыть на территории города.
"Всего комитетом по противодействию наркопреступности МВД во взаимодействии с территориальными подразделениями за первую декаду июля выявлено 187 наркоправонарушений, из которых 86 уголовных проступков и 101 преступление. За 10 дней пресечено 46 фактов сбыта наркотиков, четыре факта хранения в особо крупном размере, 40 фактов культивирования наркосодержащих растений, а также зарегистрировано четыре факта контрабанды наркотиков. Из незаконного оборота изъято 266 кг прекурсоров и 760 кг наркотиков, в том числе более 121 кг синтетических наркотиков".Пресс-служба МВД РК
Особый акцент, как уточнили специалисты, делается на организацию и проведение антинаркотических мероприятий среди старшеклассников и студентов в каникулярный период
Заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов также рассказал, что за первую декаду проведено 145 профилактических мероприятий с охватом шести тысяч подростков и молодежи.
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