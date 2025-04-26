Казахстанца посадили на четыре года за разглашение семейной тайны

Прокуратура Северо-Казахстанской области добилась реального приговора мужчине, который распространил сведения о семейной тайне своей знакомой, сообщает Zakon.kz.

Житель СКО похитил мобильный телефон у своей приятельницы и умышленно распространил через мессенджер среди общих знакомых содержащуюся в нем информацию о частной жизни женщины, составляющую личную и семейную тайну.

"23 января 2025 года гражданина "Л" приговорили к четырем годам лишения свободы за преступление против конституционных прав и свобод человека", – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Приговор вступил в законную силу.

В надзорном ведомстве пояснили, что за распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну, без согласия человека либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения иных персональных данных, предусмотрена уголовная ответственность по части 4 статьи 147 УК РК.

Санкция данной статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

"При этом за распространение таких сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в масс-медиа, сетях телекоммуникаций или на онлайн-платформах предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", – пояснили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что реализацию этого права органы прокуратуры держат на особом контроле.

Ранее в Уральске вынесли приговор в отношении 54-летнего адвоката. Суд признал его виновным сразу по четырем статьям УК РК.