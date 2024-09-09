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Массовое отравление школьников в Мангистау: правительство взяло под контроль расследование причин

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 10:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Премьер-министр РК Олжас Бектенов заслушал министров здравоохранения, просвещения, акима Мангистауской области в связи с отравлением детей в селе Бесшокы Мунайлинского района, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на сегодня, 9 сентября 2024 года, под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 – госпитализированы, двое – в реанимации. Состояние всех пострадавших – стабильное с положительной динамикой. В связи с улучшением состояния здоровья двоих детей, находившихся в реанимации, переводят в общее отделение.

"Расследование причин отравления детей в селе Бесшокы Мангистауской области – на контроле правительства... В школе №8 проводится расследование. Виновные будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В настоящее время все дети, обратившиеся с симптомами отравления, получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, в том числе психологическую. На месте работают представители Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК. Ведется работа по оказанию мер поддержки пострадавших и их семей. Круглосуточно работает штаб.

Для усиления мер по локализации и ликвидации вспышки в регион направлены специалисты филиала "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения".

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О массовом отравлении школьников в Мангистауской области стало известно 7 сентября 2024 года. Согласно заявлению одного из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово почувствовали себя плохо после возвращения с учебы.

Позднее ситуацию с отравлением детей и сотрудников школы №8 Мунайлинского района Мангистау на контроль взял Минздрав. На место были направлены 12 бригад скорой помощи.

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