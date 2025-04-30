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Происшествия

Цех по утилизации пластика загорелся в Талдыкоргане

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 18:50 Фото: МЧС РК
30 апреля 2025 года в городе Талдыкоргане, область Жетысу, произошел пожар в цеху по утилизации пластика, сообщает Zakon.kz.

Цех расположен в Восточной промзоне, сообщает МЧС. Район пожара окутал густой черный дым.

На месте пожара создан оперативный штаб, работают 3 боевых участка.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Пожар тушат 40 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники. Угрозы другим объектам нет, заверили в ведомстве. 

Днем ранее, 29 апреля, сильный пожар вспыхнул в ангаре с пластиковыми отходами в Астане. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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