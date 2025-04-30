Цех по утилизации пластика загорелся в Талдыкоргане
Фото: МЧС РК
30 апреля 2025 года в городе Талдыкоргане, область Жетысу, произошел пожар в цеху по утилизации пластика, сообщает Zakon.kz.
Цех расположен в Восточной промзоне, сообщает МЧС. Район пожара окутал густой черный дым.
На месте пожара создан оперативный штаб, работают 3 боевых участка.
Фото: МЧС РК
Фото: МЧС РК
Пожар тушат 40 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники. Угрозы другим объектам нет, заверили в ведомстве.
Днем ранее, 29 апреля, сильный пожар вспыхнул в ангаре с пластиковыми отходами в Астане.
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