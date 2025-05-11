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События

Землетрясение произошло в 276 км от Алматы

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 18:34 Фото: Zakon.kz
Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК в воскресенье, 11 мая, в 13:09 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на территории Китая, в 276 километрах южнее Алматы. Координаты эпицентра: 40.859 градуса северной широты и 78.004 градуса восточной долготы, глубина очага – 10 километров.

Магнитуда землетрясения составила MPV 5.0, энергетический класс – 10.7.

По расчетным данным, сейсмическая активность на территории Казахстана не ощущалась.

Ранее сообщалось, что вечером 10 мая 2025 года жители Алматы ощутили подземные толчки. Эпицентр находился на границе Казахстана и Кыргызстана – в 35 км юго-западнее Алматы. Жители городов Алматы и Карасай (Каскелен), а также села Каргалы почувствовали толчки силой два балла. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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