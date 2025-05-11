Землетрясение произошло в 276 км от Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК в воскресенье, 11 мая, в 13:09 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на территории Китая, в 276 километрах южнее Алматы. Координаты эпицентра: 40.859 градуса северной широты и 78.004 градуса восточной долготы, глубина очага – 10 километров.



Магнитуда землетрясения составила MPV 5.0, энергетический класс – 10.7.

По расчетным данным, сейсмическая активность на территории Казахстана не ощущалась.

Ранее сообщалось, что вечером 10 мая 2025 года жители Алматы ощутили подземные толчки. Эпицентр находился на границе Казахстана и Кыргызстана – в 35 км юго-западнее Алматы. Жители городов Алматы и Карасай (Каскелен), а также села Каргалы почувствовали толчки силой два балла.

