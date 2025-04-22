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Происшествия

Землетрясение произошло на северо-востоке от Алматы

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 10:30 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана 22 апреля известил о зарегистрированном землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, сетью сейсмических станций 22 апреля в 6:30 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг располагается на территории Казахстана в 508 км на северо-восток от Алматы.

Сведений об ощутимости у сейсмологов нет.

19 апреля 2025 года сильное землетрясение произошло в Афганистане. В Казахстане ощутимости не было, зато его почувствовали в Узбекистане.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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