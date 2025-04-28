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События

Жесткое задержание на улице: полиция Алматы назвала причину

Силовики задерживают мужчину, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 14:38 Фото: ДП Алматы
Группа людей обманом забрала у алматинца деньги и машину на 12 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 28 апреля 2025 года, злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, под угрозой привлечения к уголовной ответственности завладели деньгами и автомобилем местного жителя. Сумма причиненного ущерба составила более 12 млн тенге.

По данному факту возбудили уголовное дело.

"В результате проведенных целевых оперативно-розыскных мероприятий совместно с подразделениями полиции Алматы и Алматинской области были задержаны шесть человек. В ходе обысков изъяты поддельные служебные удостоверения, бланки процессуальных документов, элементы форменного обмундирования, боеприпасы, печати, холодное оружие, а также государственные номерные знаки различных стран", – сообщили в полиции.

Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

Ранее в Алматы за решетку отправили мужчину, который устроил скандал в кафе.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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