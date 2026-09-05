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Общество

Кражи на миллионы: в ЗКО раскрыта серия преступлений

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 03:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области полицейские раскрыли серию краж скота. В причастности к преступлениям подозревают двух человек, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, за несколько месяцев подозреваемые похитили пять голов крупного рогатого скота и шесть лошадей, в том числе с вольного выпаса. Общий размер причиненного ущерба составил 5 млн 460 тыс. тенге.

"В настоящее время подозреваемые задержаны. По решению суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста", – сообщили 5 сентября 2026 года в Департаменте полиции ЗКО.

Полицейские устанавливают возможную причастность задержанных к другим фактам краж, а скот сейчас разыскивают.

В Турксибском районе Алматы произошел конфликт между двумя братьями и работником небольшого магазина, который перерос в драку. В ходе потасовки один из участников получил удар колющим предметом в область груди.

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Камила Салкымбаева
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