Кражи на миллионы: в ЗКО раскрыта серия преступлений

В Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области полицейские раскрыли серию краж скота. В причастности к преступлениям подозревают двух человек, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, за несколько месяцев подозреваемые похитили пять голов крупного рогатого скота и шесть лошадей, в том числе с вольного выпаса. Общий размер причиненного ущерба составил 5 млн 460 тыс. тенге.

"В настоящее время подозреваемые задержаны. По решению суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста", – сообщили 5 сентября 2026 года в Департаменте полиции ЗКО.

Полицейские устанавливают возможную причастность задержанных к другим фактам краж, а скот сейчас разыскивают.

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