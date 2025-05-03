В Костанае потушили крупный пожар возле заброшенного комбината
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сообщение о пожаре в Костанае по улице Кобланды-Батыра поступило на пуль 112 утром 3 мая 2025 года. Рядом с недействующим суконно-комвольным комбинатом загорелся мусор. сообщает Zakon.kz.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения. На территории горели деревянные поддоны и полиэтиленовая продукция.
"На данный момент пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области почти сутки тушили загоревшийся газгольдер.
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