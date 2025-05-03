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Происшествия

В Костанае потушили крупный пожар возле заброшенного комбината

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 14:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сообщение о пожаре в Костанае по улице Кобланды-Батыра поступило на пуль 112 утром 3 мая 2025 года. Рядом с недействующим суконно-комвольным комбинатом загорелся мусор. сообщает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения. На территории горели деревянные поддоны и полиэтиленовая продукция.

"На данный момент пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области почти сутки тушили загоревшийся газгольдер.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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