Почти сутки тушили загоревшийся газгольдер в Акмолинской области

18 часов потратили акмолинские пожарные на тушение газгольдера в Косшы, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел 2 мая 2025 года на улице Республика на территории банного комплекса – загорелся подземный газгольдер. Огонь распространился на рядом расположенное парильное помещение и отдельно стоящую парную.

Пожар в парильном помещении локализовали на площади 12 кв. метров. Однако газ продолжил гореть. Организовав бесперебойную подачу воды, спасатели в специальных теплоотражательных костюмах подавали стволы для охлаждения газгольдера.

На месте пожара развернули оперативный штаб, а полиция организовала оцепление периметра.

Сразу тушить огонь не могли – во избежание скопления паров газа из-за деформации крана. Пожарные 18 часов охлаждали газгольдера бесперебойной водой пока газ в емкости полностью не выгорел.

Россиянин спалил два дома, пытаясь приготовить шашлык. В результате пожара сгорел дом самого мужчины и его соседа.

