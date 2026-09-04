Лобовое ДТП в полной темноте: водителя зажало в машине

Дорожно транспортное происшествие (ДТП) произошло в ночь с 3 на 4 сентября 2026 года в селе Мухаметжана Туймебаева Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, столкновение произошло на одной из центральных дорог. Автомобиль Chevrolet Nexia двигался в северном направлении, в этот момент ему навстречу вылетел HAVAL H5, который двигался на юг.

В результате лобового столкновения машины слетели с дороги. Водитель Chevrolet Nexia серьезно пострадал. Свидетели сообщают, что его зажало в автомобиле из-за деформации передней части автомобиля.

В экстренном состоянии его госпитализировали в отделение реанимации. Водитель HAVAL H5 серьезных травм не получил, он был осмотрен на месте.

Также сообщается, что на месте аварии была абсолютная темнота: фонари не работали.

В Алматы в ночь на 4 сентября 2026 года на пересечении улиц Яссауи и Тагзым произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

