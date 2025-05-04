В Экибастузе у подростка застряла рука в автомате по очистке воды

Фото: пресс-служба МЧС РК

Накануне в Экибастузе у 13-летнего мальчика застряла рука в автомате по очистке воды. Очевидцы не смогли вытащить руку, после чего обратились за помощью, позвонив на 112, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место спасатели, используя специальные инструменты и болгарку, прорезали дверь аппарата и освободили зажатую руку ребенка. Фото: пресс-служба МЧС РК "Благодаря профессионализму и оперативности спасателей ребенку была своевременно оказана помощь". Пресс-служба МЧС РК Фото: пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что спасателей из других регионов, помогавших в борьбе с паводком, торжественно проводили в СКО.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: