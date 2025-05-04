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Происшествия

В Экибастузе у подростка застряла рука в автомате по очистке воды

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 21:18 Фото: пресс-служба МЧС РК
Накануне в Экибастузе у 13-летнего мальчика застряла рука в автомате по очистке воды. Очевидцы не смогли вытащить руку, после чего обратились за помощью, позвонив на 112, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место спасатели, используя специальные инструменты и болгарку, прорезали дверь аппарата и освободили зажатую руку ребенка.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Благодаря профессионализму и оперативности спасателей ребенку была своевременно оказана помощь". Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что спасателей из других регионов, помогавших в борьбе с паводком, торжественно проводили в СКО.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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