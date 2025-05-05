Жамбылские тюльпаны: почему после фестиваля люди шли пешком по степи

Причину возвращения пешком участников фестиваля "Наследие тюльпанов" объяснили в акимате Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

3 мая в горах Каратау Жамбылской области прошел международный фестиваль "Қызғалдақ мұра" – "Наследие тюльпанов". В этот же день в соцсетях появилась информация, что его участникам пришлось возвращаться пешком несколько километров.

Критику в адрес организаторов мероприятия прокомментировал руководитель областного Управления развития предпринимательства и туризма Аспандияр Сейсебаев. 4 мая на своей странице в Facebook он дал разъяснения по данному поводу. С его слов, помехи на горной дороге создавали гости, прибывшие на собственных автомобилях.

"Неприятный инцидент был вызван тем, что некоторые граждане, решившие добраться до территории мероприятия на личных автомобилях, оставили свои машины внизу вдоль дороги и сели в транспорт, подготовленный для гостей из Тараза, тем самым увеличив количество пассажиров и создав помехи дополнительной перевозке", – пояснил чиновник.

По его словам, люди начали покидать фестиваль раньше, поэтому с 14:00 до 15:00 часов поток участников значительно увеличился.

"Моими усилиями были предприняты мероприятия по перевозке гостей фестиваля с горного плато. Последние гости были отправлены в 17:20. Все прошло ответственно. Пострадавших не было. Конечно, в связи с тем, что масштабное мероприятие в этом направлении было организовано впервые в регионе, произошли некоторые неприятности. Но это, несомненно, станет хорошим уроком и важным опытом на будущее", – отметил Аспандияр Сейсебаев.

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