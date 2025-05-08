300 самокатов вспыхнули на складе в Шымкенте

Фото: pixabay

В ночь на 7 мая в 23:00 на одном из складов Шымкента, где хранились электросамокаты Jet, разгорелся пожар. Огонь охватил 300 устройств, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Otyrar, пожар уничтожил около 40 кв. м помещения. Из-за высокой плотности батарей и горючих материалов огонь распространялся стремительно. "На место оперативно прибыли семь пожарных расчетов, а также бригада скорой помощи. К счастью, жертв и пострадавших нет", – рассказали в ДЧС города. Работают дознаватели. Устанавливают причины возгорания и точный ущерб. Ранее сообщалось, что на востоке Казахстана пожарный сорвался с высоты.

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