300 самокатов вспыхнули на складе в Шымкенте
Фото: pixabay
В ночь на 7 мая в 23:00 на одном из складов Шымкента, где хранились электросамокаты Jet, разгорелся пожар. Огонь охватил 300 устройств, сообщает Zakon.kz.
По информации портала Otyrar, пожар уничтожил около 40 кв. м помещения. Из-за высокой плотности батарей и горючих материалов огонь распространялся стремительно.
"На место оперативно прибыли семь пожарных расчетов, а также бригада скорой помощи. К счастью, жертв и пострадавших нет", – рассказали в ДЧС города.
Работают дознаватели. Устанавливают причины возгорания и точный ущерб.
Ранее сообщалось, что на востоке Казахстана пожарный сорвался с высоты.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript