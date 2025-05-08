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Происшествия

300 самокатов вспыхнули на складе в Шымкенте

пожар в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 19:54 Фото: pixabay
В ночь на 7 мая в 23:00 на одном из складов Шымкента, где хранились электросамокаты Jet, разгорелся пожар. Огонь охватил 300 устройств, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Otyrar, пожар уничтожил около 40 кв. м помещения. Из-за высокой плотности батарей и горючих материалов огонь распространялся стремительно.

"На место оперативно прибыли семь пожарных расчетов, а также бригада скорой помощи. К счастью, жертв и пострадавших нет", – рассказали в ДЧС города.

Работают дознаватели. Устанавливают причины возгорания и точный ущерб.

Ранее сообщалось, что на востоке Казахстана пожарный сорвался с высоты.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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