Обманутая женщина разорила мужа-миллионера и его любовницу

Семилетний тайный роман жителя Китая с агентом по страхованию вылился в громкий судебный скандал после того, как обманутая жена раскрыла схемы мужа. Мужчина успел перевести любовнице миллионы и оформил через нее более 50 страховых полисов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hongxing News, измена вскрылась случайно, когда обманутая жена по имени Чжэнь во время пребывания в больнице обнаружила, что муж оформил на нее и их двухлетнюю дочь медицинские страховки.

Это вызвало у женщины подозрения, ведь еще в 2017 году она находила в телефоне супруга флирт и переводы любовнице по 520 юаней – сумме, символизирующей фразеологизм "я тебя люблю" в китайской культуре.

"После тщательной проверки выяснилось, что за семь лет тайных отношений мужчина перевел любовнице, которая моложе его на восемь лет, более 3 млн юаней (около 202 млн тенге). Кроме того, мужчина оформил через нее свыше 50 страховых полисов, выплатив более 10 млн юаней (около 673 млн тенге) в качестве взносов, благодаря чему женщина быстро продвинулась до должности менеджера", – говорится в публикации.

Обманутая жена подала в суд на мужа, его любовницу и страховщиков, потребовав аннулировать сделки и вернуть переведенные 3 млн юаней.

Страховой агент отрицала роман, заявив, что встречалась с клиентом в отелях по работе, однако мужчина признался в полиции, что они останавливались в гостиницах свыше 180 раз.

Суд признал связь внебрачной и обвязал агента вернуть жене около 900 тыс. юаней (60,5 млн тенге) незаконных подарков. Разбирательство по возврату денег за 50 полисов стоимостью 10 млн юаней (673 млн тенге) продолжается.

Ранее жительница Малайзии заявила, что муж развелся с ней после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. По ее словам, причиной стало необычное пари, которое супруг заключил с другом.

