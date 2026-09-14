Оформила 238 млн тенге на липовый племенной скот: подозреваемую вернули из Грузии

Гражданку Казахстана, подозреваемую в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Грузии, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в операции участвовали сотрудники Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Интерпола МВД Казахстана при содействии посольства Казахстана в Грузии.

По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год подозреваемая организовала преступную схему хищения бюджетных средств, выделенных на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей.

Примечательно, что для реализации преступного умысла она использовала подконтрольные крестьянские хозяйства, оформленные на доверенных лиц, а также фиктивные договоры купли-продажи племенного крупного рогатого скота и иные подложные документы, на основании которых незаконно оформлялись льготные кредиты и государственные субсидии.

"В результате преступных действий государству и другим потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 238 млн тенге". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

После совершения преступлений подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

Уже в марте 2026 года ее задержали на территории Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадировали на родину.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.

Теперь за совершение инкриминируемых ей преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Всего, как уточнили специалисты, с начала года из Грузии уже экстрадированы 7 лиц, из которых 5 также разыскивались за хищения.

Немного ранее в АФМ заявили, что из Турции вернули руководительницу структурного подразделения Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года.