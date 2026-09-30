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Происшествия

Спасателям удалось предотвратить трагедию на мосту в Астане

Спасателям удалось предотвратить трагедию на мосту в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 22:38 Фото: Zakon.kz
В районе Сарыарка в Астане поступила информация о том, что мужчина забрался на дугу моста "Караоткель" и находился на высоте порядка 30 м, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно выехали силы и средства МЧС.

В ходе оперативных действий с применением альпинистского снаряжения спасатели успешно спустили мужчину с высоты.

Мужчина был спасен и передан сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что пропавшего туриста из Кореи все еще ищут в горах Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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