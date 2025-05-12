#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Происшествия

Подростки побили палками учеников младших классов в заброшенном здании в Атырау

подростки побили палками восьмиклассников в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 18:25 Фото: pexels
В пригородном селе Еркинкала подростки жестоко избили учеников восьмого класса из-за того, что они отказались после уроков выполнять хозяйственные работы, сообщает Zakon.kz.

По данным портала "Мой город", подростков избивали палками в заброшенном здании на территории села. Родители пострадавших детей обратились в полицию.

В пресс-службе ДП Атырауской области заявили, что телесные повреждения получили двое подростков. Всех подозреваемых установили и доставили в отдел полиции.

"В связи с тем, что они не достигли совершеннолетия, допрос будет проводиться с участием их законных представителей. Зарегистрировано уголовное дело, проводятся комплексные следственные действия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что несовершеннолетних, допустивших правонарушение, поставят на учет в органы внутренних дел, а материалы в их отношении будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что курьера на мопеде избили в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Более 300 килограммов рыбы незаконно купил житель Жамбылской области
Происшествия
18:36, Сегодня
Более 300 килограммов рыбы незаконно купил житель Жамбылской области
Казахстанец сорвался в реку, пытаясь переправиться по натянутому тросу
Происшествия
12:40, Сегодня
Казахстанец сорвался в реку, пытаясь переправиться по натянутому тросу
В Алматы ощутили землетрясение
Происшествия
11:42, Сегодня
В Алматы ощутили землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: