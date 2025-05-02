Курьера на мопеде избили в Алматы

В соцсетях появилось видео дорожного конфликта в Алматы. Что именно произошло, пока неизвестно. Видно, что сотрудник службы доставки сидит на мопеде, ему наносит удары один из присутствующих. Другие свидетели происходящего якобы пытаются его удержать или защитить, сообщает Zakon.kz

Инцидент случился на Кульджинском тракте в Алматы.

2 мая 2025 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города прокомментировали ситуацию с избиением курьера.

Отмечено, что по данному факту Управлением полиции Турксибского района проводится проверка.

"Личности фигурантов, а также объективные обстоятельства произошедшего устанавливаются, и, как следствие, будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства Казахстан". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

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С 5 апреля водителей мопедов начали привлекать к ответственности на общих основаниях. Их смогут наказывать за вождение в нетрезвом виде, управление без прав или после лишения, превышение скорости, опасные маневры, выезд на встречную полосу и другие нарушения ПДД.

Впрочем, некоторых это не останавливает. К примеру, не так давно в Алматы мопедист устроил беспредел на дороге, уходя от полицейской погони.