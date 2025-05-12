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Происшествия

Убивший мать и двух детей житель Петропавловска пытался выдать себя за жертву

приговор вынесли убийце, который пытался выдать себя за жертву, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 23:20 Фото: Zakon.kz
В Петропавловске вынесли приговор по резонансному тройному убийству. Присяжные решили, что мужчина, выдававший себя за жертву, потерявшую семью на пожаре, – циничный убийца, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, 26-летний Александр Канищев в старом частном доме проживал вместе с матерью, своим четырехлетним братом, 20-летней сожительницей и ее годовалой дочерью. Пожар вспыхнул на веранде и охватил всего 19 кв. м. Следствие пришло к шокирующему выводу: в ходе ссоры подсудимый бросил на пол годовалого малыша (от травм он сразу умер), затем на глазах четырехлетнего мальчика душил сожительницу, а потом задушил и маленького свидетеля. Чтобы скрыть преступление, вынес всех на веранду и поджег.

"Выскочил с окошка, говорит: "Там ребятишки, жена". Я – туда, а что там: дышать нечем, елки-палки. Ну и все. Пожарные быстренько приехали. Нормальная семья, ну как, мама у них на работе была, никаких проблем не было, всегда здоровались, все нормальные, так", – рассказал сосед погибших Юрий Сухарев

Оказавшись на скамье подсудимых, Канищев уверял, что невиновен и сам чудом спасся от огня. Эксперты же доказали, несчастные скончались до пожара. Суд присяжных сначала оправдал подсудимого, но когда дело отправили на новое рассмотрение, уже второй состав народных судей счел его вину доказанной.

"Окончательно к отбытию Канищеву назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Местом отбывания наказания Канищева определить учреждение уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Меру пресечения в отношении Канищева в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении заменить на содержание под стражей и незамедлительно взять Канищева под стражу в зале суда". Судья Ерлан Нуршарыпов

Ранее сообщалось, что тело о захвате заложников и зверском двойном убийстве в Актобе передали в суд.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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