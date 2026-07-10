Убил мать, племянницу, пожилых гостей и не сел в тюрьму: раскрыты детали кровавой бойни под Астаной

Уголовный суд Акмолинской области огласил приговор по резонансному массовому убийству семьи в селе Жибек Жолы, сообщает Zakon.kz.

Подсудимый ранее судим: в 2016 году с назначением ограничения свободы, привлекался к общественным работам, а в 2022 году в отношении него применено принудительное лечение в психиатрической больнице. С 2023 года состоит на учете у врача психиатра с диагнозом "параноидная шизофрения". Сейчас мужчина помещен в Республиканскую психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением в условиях строгой изоляции (Алматинская область, Талгарский район).

Как рассказали в суде 10 июля 2026 года, в марте, находясь дома у матери, подсудимый поссорился с племянницей из-за неисправности мобильного телефона. Племянница позвонила на "102" и вызвала полицию. Но конфликт уладили, мать сообщила о преждевременном вызове и попросила не принимать меры к ее сыну.

"После ухода сотрудников подсудимый, проявляя агрессию из-за неисправности телефона и вызова сотрудников полиции, кухонным топором нанес множественные удары присутствующим в доме людям. Трое из четырех потерпевших являлись пенсионерами. В результате мать, племянница и двое пожилых гостей скончались на месте совершенного преступления", – сообщили в суде.

Экспертиза показала, что подсудимый страдает хроническим психическим расстройством в форме "параноидной шизофрении", во время совершения деяния находился в состоянии хронического психического расстройства, не может принимать участие в следственных действиях и предстать перед судом.

"Постановлением суда Г. освобожден от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости общественного опасного деяния, предусмотренного п.1) ,5) ч. 2 ст. 99 УК. Ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", – сообщили в суде.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Информация о жестоком убийстве семьи близ Астаны появилась в соцсетях в марте 2026 года. Сообщалось, что мужчина убил мать, отца и младшую сестру, тела расчленил и разбросал на участке возле дома.