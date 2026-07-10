#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
События

Убил мать, племянницу, пожилых гостей и не сел в тюрьму: раскрыты детали кровавой бойни под Астаной

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 15:26 Фото: Zakon.kz
Уголовный суд Акмолинской области огласил приговор по резонансному массовому убийству семьи в селе Жибек Жолы, сообщает Zakon.kz.

Подсудимый ранее судим: в 2016 году с назначением ограничения свободы, привлекался к общественным работам, а в 2022 году в отношении него применено принудительное лечение в психиатрической больнице. С 2023 года состоит на учете у врача психиатра с диагнозом "параноидная шизофрения". Сейчас мужчина помещен в Республиканскую психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением в условиях строгой изоляции (Алматинская область, Талгарский район).

Как рассказали в суде 10 июля 2026 года, в марте, находясь дома у матери, подсудимый поссорился с племянницей из-за неисправности мобильного телефона. Племянница позвонила на "102" и вызвала полицию. Но конфликт уладили, мать сообщила о преждевременном вызове и попросила не принимать меры к ее сыну.

"После ухода сотрудников подсудимый, проявляя агрессию из-за неисправности телефона и вызова сотрудников полиции, кухонным топором нанес множественные удары присутствующим в доме людям. Трое из четырех потерпевших являлись пенсионерами. В результате мать, племянница и двое пожилых гостей скончались на месте совершенного преступления", – сообщили в суде.

Экспертиза показала, что подсудимый страдает хроническим психическим расстройством в форме "параноидной шизофрении", во время совершения деяния находился в состоянии хронического психического расстройства, не может принимать участие в следственных действиях и предстать перед судом.

"Постановлением суда Г. освобожден от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости общественного опасного деяния, предусмотренного п.1) ,5) ч. 2 ст. 99 УК. Ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", – сообщили в суде.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Информация о жестоком убийстве семьи близ Астаны появилась в соцсетях в марте 2026 года. Сообщалось, что мужчина убил мать, отца и младшую сестру, тела расчленил и разбросал на участке возле дома.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, правосудие, закон, судебная система
16:23, 30 июня 2025
Дело о расчленении казахстанца: мужчина и женщина получили по 20 лет
убийство семьи в Атырау
20:17, 17 марта 2026
Исчезновение и убийство семьи в Атырауской области: МВД раскрыло новые детали
приговор вынесли убийце, который пытался выдать себя за жертву
23:20, 12 мая 2025
Убивший мать и двух детей житель Петропавловска пытался выдать себя за жертву
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алихан Агабек и Оразали Сагыныш
16:27, Сегодня
Пляжники Казахстана досрочно оформили выход из группы на чемпионате мира
Аман Конысбек
16:10, Сегодня
Экс-боксёр из Узбекистана Аман Конысбек принёс Казахстану медаль ЧА
Рафаэль Надаль
15:59, Сегодня
Документальный фильм про Рафаэля Надаля номинирован на главную телевизионную премию США
Гран-при Испании
15:44, Сегодня
Лучшие борцы Казахстана из-за турнира в Будапеште не выступят на турнире в Мадриде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: