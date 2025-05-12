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Происшествия

У судебных приставов в Шымкенте отозвали лицензии

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 04:40 Фото: pexels
В третьем мегаполисе страны у пятерых судебных приставов отозваны лицензии, сообщает Zakon.kz.

Всего в Шымкенте 148 приставов нарушили закон, в отношении них возбуждено больше 160 дисциплинарных дел, передает "Седьмой канал". Таким образом, почти девять из 10 судебных приставов оказались под дисциплинарным разбирательством.

"Ситуация вызывает тревогу и поднимает вопрос о необходимости реформ в сфере исполнительного производства", – говорится в сюжете телеканала.

Также стало известно, что жители Шымкента задолжали за отопление более 800 млн тенге.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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