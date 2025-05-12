У судебных приставов в Шымкенте отозвали лицензии
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В третьем мегаполисе страны у пятерых судебных приставов отозваны лицензии, сообщает Zakon.kz.
Всего в Шымкенте 148 приставов нарушили закон, в отношении них возбуждено больше 160 дисциплинарных дел, передает "Седьмой канал". Таким образом, почти девять из 10 судебных приставов оказались под дисциплинарным разбирательством.
"Ситуация вызывает тревогу и поднимает вопрос о необходимости реформ в сфере исполнительного производства", – говорится в сюжете телеканала.
Также стало известно, что жители Шымкента задолжали за отопление более 800 млн тенге.
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