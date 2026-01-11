Группу скотокрадов задержали в Алматинской области

Полиция Алматинской области раскрыла серию краж скота, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны четверо жителей села Акши в возрасте от 20 до 25 лет. Они подозреваются в незаконном отстреле домашних животных, их последующей разделке и вывозе мяса с целью сокрытия противоправных действий.

Подозреваемые водворены под стражу. По данным фактам проводится досудебное расследование.

"Как установлено в ходе расследования, противоправные действия вызвали широкий общественный резонанс среди местных жителей. В ходе обысков в одном из домов села Акши обнаружены и изъяты охотничье оружие, а также части разделанной лошади. Вещественные доказательства приобщены к материалам дела, мясо возвращено законному владельцу. Потерпевшие выразили удовлетворение результатами работы полиции и поблагодарили сотрудников полиции за оперативность и принципиальность", – говорится в сообщении.

Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции Алматинской области. Досудебное расследование продолжается.

