В США 16-летнего подростка обвинили в убийстве брата-близнеца. Юношу будут судить как взрослого, но его мать настаивает, что выстрел прозвучал случайно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал People, трагедия произошла утром 25 октября в Вашингтоне. Джабрелл Янг скончался от огнестрельного ранения. Спустя несколько недель, 18 ноября, его брат-близнец Джамари сам пришел в полицейский участок, где его арестовали.

На следующий день подросток предстал перед судом по обвинению в убийстве второй степени, его оставили под стражей без права выхода под залог. Судья признал, что юноша вряд ли хотел убивать брата, но усмотрел основания для предъявленного обвинения.

"Из судебных документов следует, что незадолго до выстрела братья поссорились из-за личных вещей и сцепились. Их мать Шантель По попыталась разнять сыновей, но в этот момент пистолет в руке Джамари выстрелил", – говорится в сообщении.

Женщина подчеркнула, что близнецы были не разлей вода, и категорически не согласна с версией следствия.

"Это ложь. Они пытаются выставить все так, будто это не несчастный случай. Они рисуют картину, что это было сделано со злым умыслом, но это не так", – заявила она журналистам после заседания.

По словам матери, сразу после случившегося испуганный подросток просил у нее прощения и твердил, что оружие сработало само. Официальную позицию защиты по поводу признания вины юноша пока не озвучил.

Между тем в Бразилии трехлетняя девочка погибла после случайного выстрела из огнестрельного оружия, который произвела ее пятилетняя сестра.