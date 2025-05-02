Казахстанец избил жену шваброй за неприготовленный обед, но дело закрыли

Домашний конфликт завершился примирением и прекращением уголовного дела в Кызылординской области. Что произошло, Zakon.kz подробно рассказали 2 мая 2025 года в пресс-службе Шиелийского районного суда.

Так, суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Е., совершившего уголовное правонарушение, предусмотренное части 1 статьи 108-1 УК ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

Известно, что подсудимый 23 февраля 2025 года поссорился со своей супругой. Виной тому послужил неприготовленный обед.

"В состоянии гнева нанес ей несколько сильных ударов по обеим рукам деревянной шваброй", – подчеркнули в суде.

В дальнейшем экспертиза показала, что потерпевшей был причинен вред здоровью легкой степени.

В суде подсудимый полностью признал свою вину. Он также добавил, что супруга уже его простила, они примирились. Вдобавок он выразил искреннее раскаяние в содеянном, попросив освободить его от уголовной ответственности.

Действительно, потерпевшая подтвердила, что простила мужа и не имеет к нему претензий.

В суде уточнили:

"Согласно части 1 статьи 68 Уголовного кодекса РК, лицо, совершившее уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, не повлекшее смерть потерпевшего, при примирении с потерпевшим, в том числе в порядке медиации, и возмещении причиненного ущерба подлежит освобождению от уголовной ответственности".

В итоге постановлением Шиелийского районного суда:

"Подсудимый был освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей. Уголовное дело прекращено".

Ранее мы сообщали, что суд признал гражданку Казахстана виновной в ввозе и сбыте наркотиков из США. Ей назначено 16 лет лишения свободы.