Арестован блогер, устроивший в Астане пранк в полицейской форме и с участием "призывника"

В Департаменте полиции (ДП) Астаны рассказали, чем закончился пранк блогера Биржана Аубакирова (известен как birzhan.king) в полицейской форме и с участием "призывника", сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео Аубакиров ранее опубликовал в своем Instagram.

"Пранк вышел из-под контроля... Все актеры были профессионально подготовлены, не повторять подобные ролики", – написал блогер под публикацией.

Сегодня стало известно, что Биржан Аубакиров арестован.

Видеозапись, на которой молодой человек, переодевшись в форменную одежду сотрудника и представившись работником военкомата, разыграл прохожего, после чего "призывник" попытался скрыться и, убегая, прыгнул в воду, откуда был своевременно спасен, в ходе мониторинга социальных сетей выявлена сотрудниками полиции.

"Видеозапись произошедшего автор опубликовал в социальных сетях в качестве развлекательного контента. Полицейскими личность автора видео была установлена. Он задержан и доставлен в отдел полиции... По фактам мелкого хулиганства, а также по факту незаконного ношения форменной одежды со знаками различия специального обмундирования 27-летний мужчина привлечен к ответственности. Решением суда нарушителю назначен арест сроком на 10 суток", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны сегодня, 30 июня 2026 года.

Установлено, что второй участник розыгрыша – несовершеннолетний – действовал по предварительной договоренности с автором видеоролика и принимал участие в съемке.

"С ним проведена профилактическая беседа о недопустимости участия в подобных действиях". Пресс-служба ДП Астаны

Стражи порядка напомнили казахстанцам, что создание опасных ситуаций ради просмотров и популярности в социальных сетях недопустимо .

"Подобные действия могут привести к трагическим последствиям и создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Любые попытки организовать подобные розыгрыши будут своевременно пресекаться, а виновные лица – привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством РК", – заключили в пресс-службе ДП Астаны.

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Ранее сообщалось, что в Астане в полицию доставили блогера Justice Adilet (настоящее имя – Адилет Каликеев). Его привлекли к административной ответственности за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия специального обмундирования, а также за размещение и распространение противоправного контента.