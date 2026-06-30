Арестован блогер, устроивший в Астане пранк в полицейской форме и с участием "призывника"
Соответствующее видео Аубакиров ранее опубликовал в своем Instagram.
"Пранк вышел из-под контроля... Все актеры были профессионально подготовлены, не повторять подобные ролики", – написал блогер под публикацией.
Сегодня стало известно, что Биржан Аубакиров арестован.
Видеозапись, на которой молодой человек, переодевшись в форменную одежду сотрудника и представившись работником военкомата, разыграл прохожего, после чего "призывник" попытался скрыться и, убегая, прыгнул в воду, откуда был своевременно спасен, в ходе мониторинга социальных сетей выявлена сотрудниками полиции.
"Видеозапись произошедшего автор опубликовал в социальных сетях в качестве развлекательного контента. Полицейскими личность автора видео была установлена. Он задержан и доставлен в отдел полиции... По фактам мелкого хулиганства, а также по факту незаконного ношения форменной одежды со знаками различия специального обмундирования 27-летний мужчина привлечен к ответственности. Решением суда нарушителю назначен арест сроком на 10 суток", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны сегодня, 30 июня 2026 года.
Установлено, что второй участник розыгрыша – несовершеннолетний – действовал по предварительной договоренности с автором видеоролика и принимал участие в съемке.
"С ним проведена профилактическая беседа о недопустимости участия в подобных действиях".Пресс-служба ДП Астаны
Стражи порядка напомнили казахстанцам, что создание опасных ситуаций ради просмотров и популярности в социальных сетях недопустимо.
"Подобные действия могут привести к трагическим последствиям и создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Любые попытки организовать подобные розыгрыши будут своевременно пресекаться, а виновные лица – привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством РК", – заключили в пресс-службе ДП Астаны.
Ранее сообщалось, что в Астане в полицию доставили блогера Justice Adilet (настоящее имя – Адилет Каликеев). Его привлекли к административной ответственности за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия специального обмундирования, а также за размещение и распространение противоправного контента.