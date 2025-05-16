Ребенок на подоконнике у открытого окна напугал жителей Астаны
Фото: пресс-служба МЧС РК
В жилом доме проспекте Женис в районе Сарыарка города Астаны ребенок остался один и напугал прохожих, стоя на подоконнике у открытого окна, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели с помощью трехколенной лестницы поднялись в окно третьего этажа и благополучно передали пятилетнего ребенка родителям.
"МЧС призывает обеспечить безопасность детей и не оставлять маленьких детей без присмотра!" – обратились к казахстанцам спасатели.
Ранее спасатели Алматы помогли животному под аплодисменты и восхищение очевидцев.
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