#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
509.51
570.6
6.3
Происшествия

Ребенок на подоконнике у открытого окна напугал жителей Астаны

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 01:54 Фото: пресс-служба МЧС РК
В жилом доме проспекте Женис в районе Сарыарка города Астаны ребенок остался один и напугал прохожих, стоя на подоконнике у открытого окна, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели с помощью трехколенной лестницы поднялись в окно третьего этажа и благополучно передали пятилетнего ребенка родителям.

"МЧС призывает обеспечить безопасность детей и не оставлять маленьких детей без присмотра!" – обратились к казахстанцам спасатели.

Ранее спасатели Алматы помогли животному под аплодисменты и восхищение очевидцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Драка на дороге и разбитое лобовое стекло: участников рекламы наказали в Астане
Происшествия
21:18, 16 мая 2025
Драка на дороге и разбитое лобовое стекло: участников рекламы наказали в Астане
В Аксае шурин убил зятя, пытаясь защитить сестру
Происшествия
20:24, 16 мая 2025
В Аксае шурин убил зятя, пытаясь защитить сестру
"Сотрудник Антикора" задержан в Актобе
Происшествия
19:50, 16 мая 2025
"Сотрудник Антикора" задержан в Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: