Ребенок на подоконнике у открытого окна напугал жителей Астаны

Фото: пресс-служба МЧС РК

В жилом доме проспекте Женис в районе Сарыарка города Астаны ребенок остался один и напугал прохожих, стоя на подоконнике у открытого окна, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели с помощью трехколенной лестницы поднялись в окно третьего этажа и благополучно передали пятилетнего ребенка родителям. "МЧС призывает обеспечить безопасность детей и не оставлять маленьких детей без присмотра!" – обратились к казахстанцам спасатели. Ранее спасатели Алматы помогли животному под аплодисменты и восхищение очевидцев.

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