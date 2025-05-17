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Более 1 млрд тенге заплатили недобросовестному застройщику жители ВКО

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 11:36 Фото: pixabay
В марте 2021 года обвиняемый представил фиктивную справку о доходах и заключил с СПК договор о совместном строительстве ЖК, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в суде, в марте 2021 года подсудимый, предоставив фиктивную справку о доходах ТОО, заключил договор о совместном строительстве жилого комплекса. Согласно договору, он обязался построить три жилых дома за 206 536 124 тенге.

"В период с августа 2021 года по август 2023 года гр. Д. заключил договоры предварительного бронирования квартир с 85 потерпевшими, согласно которым обязался предоставить квартиры в строящихся жилых домах при условии внесения предварительной предоплаты. Потерпевшие, не подозревая о преступных намерениях гр. Д., перевели на счет ТОО общую сумму 1 096 663 005 тенге. Сумма ущерба по уголовному делу составила 1 273 199 129 тенге", – сообщили в суде.

В итоге суд признал мужчину виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорил к шести годам и восьми месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Также ему запрещено заниматься коммерческой деятельностью 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Жамбылской области наказали женщину, которая жестоко избила приемного сына скалкой.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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