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Происшествия

Пенсионерам выплатили компенсацию за увольнение в Кокшетау

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 12:18 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Кокшетау выявила нарушения конституционных прав более 20 граждан, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре пояснили, что согласно действующему законодательству трудовые договоры расторгаются по достижении работником пенсионного возраста с его уведомлением не менее, чем за месяц, и выплатой компенсации в размере одного должностного оклада (тарифной ставки).

"Установлено, что городскими организациями образования не выплачиваются данные компенсации работникам, вышедшим на пенсию. К примеру, одним из детских садов города трем работникам не выплачена компенсация в размере одного должностного оклада на общую сумму свыше 800 тыс. тенге", – рассказали в прокуратуре.

По акту прокурорского надзора конституционные права более 20 работников восстановлены, им выплачена компенсация на общую сумму более 2,2 млн тенге.

Должностные лица, допустившие нарушения привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Между тем прокуратура Узункольского района Костанайской области выявила нарушения в сфере земельных отношений.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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