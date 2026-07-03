В Степногорске выявили массовое нарушение: 24 тысячи человек лишили льгот
Как рассказали в Генпрокуратуре, местный исполнительный орган не утвердил перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное и льготное посещение спортивных объектов, а также размеры предоставляемых скидок. Это ограничивало доступ жителей к предусмотренным законом социальным гарантиям.
По актам прокурорского надзора нарушения были устранены, соответствующее решение принято на сессии маслихата.
В результате восстановлены права более 24 тыс. граждан на получение физкультурно-оздоровительных услуг на бесплатной и льготной основе. Бесплатное посещение теперь предусмотрено для детей до семи лет, детей из многодетных семей, воспитанников детских домов и ветеранов спорта.
Также для школьников, студентов и пенсионеров установлена льгота в размере 50% от стоимости услуг. В прокуратуре отметили, что защита прав граждан остается одним из приоритетных направлений работы.
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