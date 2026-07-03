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События

В Степногорске выявили массовое нарушение: 24 тысячи человек лишили льгот

В Степногорске выявили массовое нарушение: 24 тысячи человек лишили льгот, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 12:32 Фото: magnific.com
В Степногорске прокуратура в ходе надзорной деятельности выявила нарушения в сфере предоставления физкультурно-оздоровительных услуг населению и добилась восстановления прав граждан, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Генпрокуратуре, местный исполнительный орган не утвердил перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное и льготное посещение спортивных объектов, а также размеры предоставляемых скидок. Это ограничивало доступ жителей к предусмотренным законом социальным гарантиям.

По актам прокурорского надзора нарушения были устранены, соответствующее решение принято на сессии маслихата.

В результате восстановлены права более 24 тыс. граждан на получение физкультурно-оздоровительных услуг на бесплатной и льготной основе. Бесплатное посещение теперь предусмотрено для детей до семи лет, детей из многодетных семей, воспитанников детских домов и ветеранов спорта.

Также для школьников, студентов и пенсионеров установлена льгота в размере 50% от стоимости услуг. В прокуратуре отметили, что защита прав граждан остается одним из приоритетных направлений работы.

Ранее стало известно, на какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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