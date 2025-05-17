Ребенок потерялся в лесу во время отдыха с родителями в Карагандинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

10-летний мальчик отдыхал с родителями возле леса, в какой-то момент он решил прогуляться и в итоге не смог самостоятельно вернуться назад. Спасатели искали его в 4 км от города Каркаралинска Карагандинской области, вблизи озера Шайтанкол, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на место поисков незамедлительно направились спасатели и расчет кинологов.

"Благодаря слаженным действиям спасателей ребенок был найден. В медицинской помощи он не нуждался", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Экибастузе месяц ищут 64-летнего мужчину.

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