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Происшествия

Ребенок потерялся в лесу во время отдыха с родителями в Карагандинской области

спасателям удалось найти потерявшегося в лесу ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 18:43 Фото: пресс-служба МЧС РК
10-летний мальчик отдыхал с родителями возле леса, в какой-то момент он решил прогуляться и в итоге не смог самостоятельно вернуться назад. Спасатели искали его в 4 км от города Каркаралинска Карагандинской области, вблизи озера Шайтанкол, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на место поисков незамедлительно направились спасатели и расчет кинологов.


"Благодаря слаженным действиям спасателей ребенок был найден. В медицинской помощи он не нуждался", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе месяц ищут 64-летнего мужчину.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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