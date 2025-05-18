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Происшествия

В Алматы водитель не смогла совершить сложный маневр и врезалась в дерево

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 07:53 Фото: Zakon.kz
Ранним утром 18 мая на пересечении улиц Сатпаева и Манаса произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Toyota Highlander двигался по Сатпаева в восточном направлении. По данным собственного корреспондента Zakon.kz, за рулем авто была женщина.

Заезжая на перекресток для того, чтобы продолжить движение на восток, транспорт должен был совершить сложный маневр, но вместо того, чтобы совершить поворот направо и затем налево, водитель продолжила движение прямо, выехав на полосу встречного движения.

Фото: Zakon.kz

По всей видимости, осознав, что ей навстречу едут автомобили, водитель испугалась и увела руль в сторону аллеи, где, заскочив на локацию через бордюр, автомобиль врезался в дерево.

Фото: Zakon.kz

После этого транспортное средство совершило кувырок и уперлось в него.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадала водитель Toyota. Ее госпитализировали, но позже она вернулась на место аварии, так как не получила серьезных травм.

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции.

Ранее сообщалось, что мотоциклист попал в беду в алматинских горах.

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Аксинья Титова
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