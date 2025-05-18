Увеличилось число казахстанцев, пострадавших в аэропорту Египта

Подробности трагедии, которая произошла в ночь на 18 мая 2025 года в аэропорту Египта, где погибла гражданка Казахстана, рассказали в пресс-службе авиакомпании SCAT, сообщает Zakon.kz.

По информации авиаперевозчика, на чей рейс как раз и проходили регистрацию казахстанцы в момент обрушения рекламного щита, в результате инцидента пострадали четыре человека.

"Двоих пассажиров госпитализировали, еще двоим оказана медицинская помощь. В настоящий момент они находятся в отеле", – пояснили в пресс-службе SCAT.

В авиакомпании отметили, что непрерывно находятся на связи с аэропортом Шарм-Эль-Шейха и туроператорами, а также выражают глубокое сочувствие пострадавшим.

Ранее читатели прислали в чат-бот Telegram-канала Zakon.kz. видео и фото с места трагедии. Судя всему, после инцидента произошел какой-то конфликт.

Ранее стало известно о гибели казахстанской туристки в аэропорту Шарм-еш-Шейха в ночь на 18 мая 2025 года. На толпу пассажиров, которые ожидали посадки на рейс DV5270 до Астаны, рухнул рекламный щит. Также сообщалось о двух пострадавших женщинах.

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что с родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.