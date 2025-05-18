Увеличилось число казахстанцев, пострадавших в аэропорту Египта
По информации авиаперевозчика, на чей рейс как раз и проходили регистрацию казахстанцы в момент обрушения рекламного щита, в результате инцидента пострадали четыре человека.
"Двоих пассажиров госпитализировали, еще двоим оказана медицинская помощь. В настоящий момент они находятся в отеле", – пояснили в пресс-службе SCAT.
В авиакомпании отметили, что непрерывно находятся на связи с аэропортом Шарм-Эль-Шейха и туроператорами, а также выражают глубокое сочувствие пострадавшим.
Ранее читатели прислали в чат-бот Telegram-канала Zakon.kz. видео и фото с места трагедии. Судя всему, после инцидента произошел какой-то конфликт.
Ранее стало известно о гибели казахстанской туристки в аэропорту Шарм-еш-Шейха в ночь на 18 мая 2025 года. На толпу пассажиров, которые ожидали посадки на рейс DV5270 до Астаны, рухнул рекламный щит. Также сообщалось о двух пострадавших женщинах.
В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что с родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.