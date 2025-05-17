Печати и поддельные документы: полиция раскрыла крупную миграционную схему в Мангистау
Фото: МВД РК
В Мангистауской области пресекли канал незаконной миграции. Изъяты паспорта, печати и крупная сумма денег, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МВД, подозреваемые оказывали фиктивные услуги иностранным гражданам по регистрации, продлению временного пребывания и получению разрешительных документов через ЦОН.
"15 мая в ходе оперативных мероприятий задержаны трое подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции", – рассказали в министерстве.
В результате обысков изъяты:
- более 70 печатей различных ТОО;
- около 75 паспортов иностранных граждан;
- электронные носители информации;
- компьютерная техника;
- банковские карты;
- оригиналы документов из ЦОНа;
- порядка 2 млн тенге наличными и два автомобиля.
Проводится досудебное расследование.
Ранее сотрудники Департамента КНБ по Актюбинской области пресекли канал нелегальной миграции, организованный местным жителем.
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