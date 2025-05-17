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Происшествия

Печати и поддельные документы: полиция раскрыла крупную миграционную схему в Мангистау

полиция, обыск, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 11:55 Фото: МВД РК
В Мангистауской области пресекли канал незаконной миграции. Изъяты паспорта, печати и крупная сумма денег, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД, подозреваемые оказывали фиктивные услуги иностранным гражданам по регистрации, продлению временного пребывания и получению разрешительных документов через ЦОН.

"15 мая в ходе оперативных мероприятий задержаны трое подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции", – рассказали в министерстве.

В результате обысков изъяты:

  • более 70 печатей различных ТОО;
  • около 75 паспортов иностранных граждан;
  • электронные носители информации;
  • компьютерная техника;
  • банковские карты;
  • оригиналы документов из ЦОНа;
  • порядка 2 млн тенге наличными и два автомобиля.

Проводится досудебное расследование.

Ранее сотрудники Департамента КНБ по Актюбинской области пресекли канал нелегальной миграции, организованный местным жителем.

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Андрей Дюсупов
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