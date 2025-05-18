Автобус, перевозивший школьников, попал в аварию в Туркестанской области

Фото: Zakon.kz

На трассе А-2 Кызылорда – Алматы, недалеко от поселка Ынтымак, автобус, перевозивший школьников, попал в ДТП, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar, причиной аварии стало заклинивание тормозов. "В момент происшествия в салоне находились школьники. Никто из них не пострадал", – говорится в сообщении. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства инцидента уточняются. Ранее в Алматы водитель не смогла совершить сложный маневр и врезалась в дерево.

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