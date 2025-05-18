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Происшествия

Автобус, перевозивший школьников, попал в аварию в Туркестанской области

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 21:33 Фото: Zakon.kz
На трассе А-2 Кызылорда – Алматы, недалеко от поселка Ынтымак, автобус, перевозивший школьников, попал в ДТП, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar, причиной аварии стало заклинивание тормозов.

"В момент происшествия в салоне находились школьники. Никто из них не пострадал", – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в Алматы водитель не смогла совершить сложный маневр и врезалась в дерево.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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