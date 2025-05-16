Много взрывчатки нашли сотрудники Комитета нацбезопасности: где ее хотели применить

В Акмолинской области выявили канал незаконного оборота взрывчатых веществ, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Комитета национальной безопасности РК (КНБ) от 16 мая 2025 года, обнаружено и изъято 200 кг аммиачной селитры (60 кг в тротиловом эквиваленте), а также 200 штук детонационных шнуров с капсюлями-взрывателями.

Фото: КНБ РК

"По предварительным данным, указанные вещества предназначались для использования в незаконной старательской деятельности. Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 287 Уголовного кодекса", – сообщили в КНБ.

Фото: КНБ РК

10 мая в КНБ рассказали о ликвидации крупного канала контрабанды наркотиков в страны Восточной Азии, в результате изъято свыше 10 кг метамфетамина.