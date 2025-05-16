#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.58
571.8
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.58
571.8
6.34
События

Много взрывчатки нашли сотрудники Комитета нацбезопасности: где ее хотели применить

сотрудник КНБ открывает мешки с селитрой, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 11:52 Фото: КНБ РК
В Акмолинской области выявили канал незаконного оборота взрывчатых веществ, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Комитета национальной безопасности РК (КНБ) от 16 мая 2025 года, обнаружено и изъято 200 кг аммиачной селитры (60 кг в тротиловом эквиваленте), а также 200 штук детонационных шнуров с капсюлями-взрывателями.

изъятые силовиками бочки с аммиаком, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 11:52

Фото: КНБ РК

"По предварительным данным, указанные вещества предназначались для использования в незаконной старательской деятельности. Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 287 Уголовного кодекса", – сообщили в КНБ.

изъятые силовиками фитили и мешки с аммиаком для производства взрывчатки, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 11:52

Фото: КНБ РК

10 мая в КНБ рассказали о ликвидации крупного канала контрабанды наркотиков в страны Восточной Азии, в результате изъято свыше 10 кг метамфетамина.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
27-летний ученый добился прорыва в казахстанской метрологии
События
12:00, Сегодня
27-летний ученый добился прорыва в казахстанской метрологии
Добровольное vs обязательное: страховой рынок ждет перезагрузки
События
11:24, Сегодня
Добровольное vs обязательное: страховой рынок ждет перезагрузки
Подозреваемого в кровавом нападении вернули из Армении в Казахстан
События
09:38, Сегодня
Подозреваемого в кровавом нападении вернули из Армении в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: